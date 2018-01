Hvorfor bliver jeg altid så træt efter frokost?

Forskerne kalder det post-lunch dip

Det er helt naturligt, at dine øjenlåg bliver tunge som bly, når frokosten er fortæret, og der fortsat er et par timer tilbage af arbejdsdagen. Tilstanden er i videnskaben kendt som “post-lunch dip” og indebærer, at du, ca. syv timer efter at du er stået op, atter føler trang til at se dyner.

Fænomenet er fælles for mennesker verden over og hænger sammen med vores døgnrytme. I løbet af et døgn har kroppen nemlig to perioder, hvor søvnhormonet melatonin øges og får dig til at føle dig mere træt. Typisk sker det omkring kl. 2-3 om natten og i en mildere grad 12 timer senere, det vil sige et par timer efter frokost.

7 timer efter at du er stået op, bliver du træt

Eksempel på post-lunch dip

6:30 - Du står op

12:00 - Du spiser frokost

13:30 - Du bliver uoplagt (Post-lunch dip)

3 tips, der giver trætheden klø

Hæld java i dig omkring frokosttid, da kaffens opkvikkende effekt er op til to timer om at slå igennem.

Gå på trapper, når trætheden melder sig. Ud over at fungere som den perfekte opkvikker får du samtidig klaret lidt af dagens motion.

Tag en powernap, hvis det er muligt. Bare 20 min. er nok til at give din hjerne fornyet energi uden at gøre dig groggy, fordi du ikke når at komme ned i den dybe søvn.

Endnu bedre er det, hvis du drikker kaffe inden luren. Kaffe kan nemlig optimere din lur.