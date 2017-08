Fald i søvn på under 60 sekunder med dette trick

Søvnløshed er skadeligt for vores helbred, men mange lider desværre af tilbagevendende lange vågne nætter. Der kan være mange grunde til, at man har svært ved at falde i søvn; forkerte madvaner inden sengetid, for stort forbrug af lysende mobiltelefoner inden sengetid eller stress. Uanset grunden kan du heldigvis slippe af med søvnløsheden ved at bruge "4,7,8-metoden". Metoden er en vejrtrækningsøvelse, som forbereder krop og hjerne på, at det nu er sovetid.

4,7,8-metoden

Inden du starter øvelsen placerer du din tungespids lige der hvor tandkødet møder dine fortænder. Her skal tungen være placeret gennem hele øvelsen. Metoden går ud på at du trækker vejret ind gennem næsen i fire sekunder. Derefter holder du vejret i 7 sekunder og til sidst puster du ud gennem munden i 8 sekunder. Denne proces gentages fire gange.