4 gode råd til en bedre søvn

Kunne du tænke dig at blive stærkere, klogere, sundere og endda også smukkere? Ja, hvem kunne ikke det? Den gode nyhed er, at det eneste, du behøver at gøre, er, at sove ...

Du bruger faktisk en tredjedel af dit liv på at sove, så du er godt på vej mod det gode liv allerede, men alt for ofte går vi desværre på kompromis med vores søvn. Mange ting kan spille ind og forringe kvaliteten af vores søvn og dermed livskvalitet. Måske stresser du over arbejdet, børnene kræver opmærksomhed om natten, eller du har ikke skabt de bedste forhold for den gode søvn i soveværelset.

Hästens har en mission: at ændre folks opfattelse af søvn og få dem til at prioritere den. Og al forskning understreger da også, hvor vigtig søvn er. For når vi lægger os ned for at sove, så går kroppen bestemt ikke til ro. Tværtimod.

Mikael Rasmussen, som er søvnvejleder og medforfatter til bogen Sov godt hele natten, giver dig her sine fire bedste råd til den gode søvn: