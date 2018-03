Hvad gør overgangen til sommertid ved kroppen?

Selvom vi kun mister én time, når normaltid bliver til sommertid, er de 60 minutter ikke helt uden betydning. Når vi sover en time mindre, skaber det nemlig rod i vores døgnrytme, kroppens indre ur, som bl.a. styrer vores hormonudskillelse, fordøjelse og andre fysiologiske processer i kroppen.

Der er dog stor individuel forskel på, hvor påvirkede vi bliver af skiftet, og for langt de fleste har sommertidens komme stort set ingen betydning. Her har vi samlet nogle af de sundhedsmæssige konsekvenser, overgangen til sommertid kan føre med sig:

Sommertid kan give dårligere humør

Er dit sind sort som kul i dagene efter overgangen til sommertid, kan for lidt søvn sagtens være forklaringen. Det er heller ikke unormalt at være mere irritabel eller anspændt i samværet med andre mennesker, ligesom din evne til at arbejde sammen med andre kan blive forringet.

Sommertid kan nedsætte din koncentrationsevne

”Koncentrér dig nu,” får du måske brug for at sige til dig selv flere gange på din første arbejdsdag efter overgangen til sommertid. Evnen til at holde fokus bliver nemlig ofte forringet i kølvandet på sommertid. Undersøgelser har også tidligere vist, at antallet af trafikulykker stiger, efter vi er gået over til sommertid – sammenlignet med ugen før og ugen efter, hvor vi typisk har vænnet os til den nye døgnrytme.

Det er dog ikke kun din koncentrationsevne, der kan tage skade ved overgangen til sommertid. Det samme gælder din indlæringsevne og din hukommelse. Har du kun mistet en times søvn, vil ændringen dog højst sandsynligt være på et marginalt niveau.

Sommertid gør dig mindre effektiv

Når du er træt, er du typisk mindre produktiv, og samtidig tyer du også oftere til overspringshandlinger på jobbet, er der noget, der tyder på. I hvert fald har en undersøgelse fra Penn State University i USA påvist, at vi bruger mere tid på privat internetsurfing i arbejdstiden den følgende arbejdsdag efter overgangen til sommertid.

Sommertid kan give højere stressniveau

At for lidt søvn øger mængden af stresshormoner i kroppen og dermed kan få blodtrykket til at stige, har længde været kendt. Men derudover har flere undersøgelser peget på, at overgangen til sommertid også øger risikoen for hjerte-kar-sygdomme. I 2016 viste et forskningsprojekt fra Michigan University i USA fx, at antallet af blodpropper i hjertet stiger med 24 procent i dagene efter skiftet til sommertid. Omvendt falder risikoen tilsvarende, når vi stiller urene tilbage i oktober.