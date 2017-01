Derfor taler du i søvne

Deler du af og til seng med en, der taler i søvne, har du måske prøvet at ligge og spidse ører i håbet om at opdage spændende hemmeligheder. Det er dog ikke umagen værd, for ud over at det kan være ret sjovt, er eksperterne enige om, at søvnsnakkeri er det rene vrøvl!

Men hvorfor gør vi det så? Ifølge det amerikanske National Sleep Foundation er den primære (og lidt kedelige) forklaring, at vi lider af søvnmangel. Andre typiske årsager kan være stress, depression, indtag af alkohol og feber.

For de fleste vil dét at tale i søvn ske i en kortvarig periode, og der er derfor ikke behov for en egentlig behandling af fænomenet.