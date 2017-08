Derfor sover du ekstra godt midt på dagen

En morfar midt på dagen kan få dig både friskere og gladere gennem dagen, men kun, hvis du gør det rigtigt.

Gaaab…Trænger du også gevaldigt til en kop kaffe efter frokostpausen? Du er ikke alene. Behovet for en morfar midt på dagen, er ifølge søvnforskerne et indbygget biologisk behov hos rigtigt mange af os - og et led i den normale døgnrytme. De fleste af os ville faktisk nuppe en eftermiddagslur, hvis vi fik muligheden for det.

Lige fra vi står op om morgenen begynder vi faktisk at producere stoffer, der gør os døsige. Først på dagen modvirkes disse stoffer dog af vores naturlige døgnrytme, der fortæller os, at det er tid til at være aktive.

Lige over middag begynder døgnrytmen dog at slække på sin aktivitet, så mængden af det søvndyssende hormon melatonin også stiger, og det er altså derfor vi får gevaldigt tunge øjenlåg og har meget let ved at falde i søvn på lige det tidspunkt.