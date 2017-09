”Fik jeg slukket strygejernet?”, ”Bliver min datter mobbet?” og ”Er jeg egentlig god nok?”. Alt for mange tager deres bekymringer med i seng, og det kan få alvorlige konsekvenser for nattesøvnen. Faktisk kan 9 ud af 10 søvnproblemer tilskrives stress eller akutte kriser.

Formår du ikke at lukke ordentligt ned for dit sind inden sengetid, kommer du nemlig ikke tilstrækkeligt ned i den dybe del af søvnen i løbet af natten, og det kan betyde, at du ikke vågner frisk og veludhvilet. For at undgå det er det derfor en rigtig god idé at indføre et fast aftenritual, som gør din hjerne klar til at sove, inden du lægger dig på puden.