Den bedste grund til at blive under dynen

Derfor skal du blive under dynen liiiiidt længere

Vækkeuret ringer, og du flyver ud af sengen overbevist om, at du allerede er sent på den. Sådan behøver din dag ikke at begynde. Du får en meget bedre start, hvis du bliver liggende under den varme dyne i et par minutter, efter at du har åbnet øjnene.

Tænk positivt om din dag

Brug minutterne effektivt ved at tænke på mindst tre ting, som du glæder dig til i dag. Fx et afsnit af din yndlingsserie eller en løbetur med en veninde. Så er du taknemlig, glad og optimistisk lige fra morgenstunden. Det giver dig et enormt selvværd og en positiv energi, som kan holde langt op ad dagen.

Her er det bedste trick til at vågne op i godt humør.