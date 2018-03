Sov godt hver nat

Det kan være op ad bakke at få en god søvn og vågne frisk og udhvilet hver eneste morgen. Alt lige fra et overophedet soveværelse til en snorkende partner kan ødelægge natten, så hvordan sikrer du bedst muligt din skønhedssøvn? Det har eksperter sat sig for at finde ud af ved hjælp af en rundspørge blandt 2000 kvinder og mænd. De har spurgt til, hvad der fungerer for folk i forhold til en god nattesøvn, og det har resulteret i en række meget konkrete punkter, som du kan lade dig inspirere af.

Ud fra et gennemsnit af folks sengetider viser det sig bl.a., at det perfekte tidspunkt at gå i seng er præcis kl. 22.39. Desuden er det en god idé fx at sove på højre side og skifte sengetøj ofte.

Vidste du, at ... næsten halvdelen af deltagerne i undersøgelsen sover bedst alene? Helt præcist svarer 46 procent, at de sover bedre uden deres partner i sengen.

Kilde: Eve Sleep

Her er vejen til drømmeland

Læg din telefon fra dig senest 37 minutter før sengetid. Gå i seng kl. 22.39 Brug to hovedpuder. Undgå at ligge i ske med din partner. Tag nattøj på. Lig på højre side i fosterstilling. Sov i rent sengetøj. Hold temperaturen i soveværelset på ca. 16 grader. Mørklæg rummet.