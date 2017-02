7 tegn på, at du har behov for mere søvn

Kan du genkende dig selv i flere af punkterne nedenfor, kan det være tegn på, at du ikke får den søvn, du har behov for.

1. Du sover mere, når du har fri

Så snart det er weekend, sover du gerne så længe som muligt, og du kunne ikke drømme om at vågne af dig selv på det tidspunkt, som vækkeuret ringer i hverdagene.

3. Du har brug for kaffe for at holde dig kørende

Koffein er dit kick, der sætter dig i gang om morgenen og holder dig kørende gennem dagen.

3. Du snoozer

De fleste kender til at snooze, men det er altså et tegn på, at du ikke har fået den søvn, du har brug for, hvis du morgen efter morgen har behov for at trykke på knappen for at kunne sove lidt længere.