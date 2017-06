5 overraskende grunde til, at du er træt hele tiden

Læs med her, hvor vi har fundet fem grunde til, hvorfor du er træt hele tiden, og hvor vi også giver dig inspiration til, hvordan du kan opnå et højere energiniveau.

1. Du drikker for meget kaffe

Bare rolig – det er ikke fordi, du behøver at kvitte trylledrikken helt, selvom du faktisk nemt kan vågne op uden kaffe. Problemet ligger i, at hvis du drikker for meget kaffe, bliver din krop afhængig af det. Derfor kan du godt starte dagen med en kop morgenkaffe, men tak nej til kaffe om aftenen.

Sådan får du effekten af din kaffe til at vare i længere tid: En dråbe kokosolie i kaffen gør, at din krop optager koffeinen langsommere, og den giver dig derfor en vedvarende energiforbrænding i løbet af dagen.

2. Du slapper ikke nok af

Det er utrolig vigtigt at give sig selv plads og tid til at slappe af – hver eneste dag. Det behøver ikke være lang tid, men find et par minutter til at gøre det, der virker afstressende for dig. Det kan være alt lige fra at høre en god sang til at lave dine yndlings-yogaøvelser.