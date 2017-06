Lad os slå det fast med det samme – skal du ud i solen, skal du altid smøre din hud ind i et godt lag solcreme, så du er beskyttet mod solens stråler udefra. Men faktisk kan du også beskytte din hud mod solen indefra ved at spise de rigtige råvarer.

Hemmeligheden hedder lycopen, en antioxidant, som er det røde farvestof, der findes i meget varierende mængder i røde frugter og grøntsager.

Varme tomater er bedst

Topscoreren er tomater, og selv om man skulle tro, at det var bedst at spise friske tomater, er det ikke tilfældet. Lycopen i tomater optages nemlig bedst, når de har været varmebehandlet, så derfor er indholdet højere i tomatpure og tomatsauce end i friske tomater.

Andre gode kilder til naturens solbeskyttelse er vandmelon, papaya, rød grapefrugt og rød peberfrugt.

Du kan gøre det nemmere for din krop at optage lycopenet, hvis du spiser lidt fedt samtidig. Det kan fx være en håndfuld mandler sammen med frugt eller en sjat olivenolie i din tomatsauce.

Mens du tygger på de røde råvarer, kan du glæde dig over, at lycopen kan mere end at beskytte mod solen. Studier peger nemlig på, at lycopen også kan forebygge visse former for kræft.