Sådan fjerner du hår uden at få knopper

Skyl barberbladene grundigt. Du rengør bedst din skraber for skidt, hudceller og hårrester, der kan få bladene til at virke sløve, ved at skylle den grundigt. Kør evt. skraberen nogle gange imod sliberetningen på et stykke stof, der er fast i strukturen, fx denimstof. Lad under alle omstændigheder skraberen lufttørre, og undgå at lægge den ned, så vandet samler sig på bladene – fugt tiltrækker skidt. Stil den fx i et krus.