3. Skrub din ansigt

Denne myte kan vi til dels bekræfte. Men problemet er bare, at det kun er en god idé at bruge en mild skrub til ansigtet få gange om ugen. Det er smart at fjerne døde hudceller og sørge for, at huden er helt ren, så der ikke opstår nye bumser. Men undgå for alt i verden at genere allerede-eksisterende bumser ved at skrubbe direkte på dem. Og endnu vigtigere: sørg for at bruge at mild ansigtsskrub, der ikke er for hård ved huden.

TIP!

Motion og rigelige mængder vand er med til at holde kroppen i balance - og det er derfor den bedste medicin mod bumser og urenheder. Savner du inspiration til at komme i gang? Find masser af inspiration til din træning her.