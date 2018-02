Eksem? Sådan får du sund hud (igen)

Gode råd

Atopisk eksem kan komme og gå i perioder. Nogle oplever eksempelvis, at det klør voldsomt, så snart de sveder. Uanset hvad, så er det vigtigt at hjælpe din hud med ikke at dehydrere. Det kan du gøre ved at bruge en fed fugtighedscreme dagligt og altid efter et bad, som bør være koldt og kort. Pas også på med at bruge alt for skrappe sæber.