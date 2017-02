5 fejl, du med garanti begår, når du tager et bad

Dit bad er enten for varmt eller for koldt

Det er altså ikke helt ligegyldigt, hvilken temperatur dit badevand har. Selvom det kan være fristende med et varmt bad, når det er minusgrader udenfor, så er det ikke sundt for din krop. Igen vil din hud blive tør, OG du vil bruge unødig energi.

Du gnubber dig for hårdt

Det er ikke meningen, du skal gnubbe dig hårdt med håndklædet efter dit bad. Faktisk er det bedre at duppe sig roligt, så din hud ikke bliver rød og irriteret. Efter badet kan det være en god idé at smøre sig ind i creme, så du undgår at huden bliver tør.

Du lufter ikke ud

Mange badeværelser er ikke udstyret med vindue eller anden ventilation. Så det kan altså godt betale sig at investere i en lille ventilator, så mug og andet skidt får de værste betingelser for at overleve.



Tjek også disse 6 ting i dit hjem, som har MANGE flere bakterier, end du ved!