Forstuvet fod

Derfor forstuver du foden

I langt de fleste tilfælde forstuver du foden ved et uheld, hvor du træder forkert og vrider foden enten udad eller indad. Skaden skyldes altså ikke direkte, at du har trænet for hårdt eller forkert. Alligevel kan der godt være en sammenhæng, for hvis musklerne omkring anklen er stærke, hjælper de med at stabilisere leddet og nedsætter derved risikoen for en forstuvning. Derfor er man mest udsat sidst på løbeturen eller mod slutningen af en hård kamp, hvor udmattelsen kan gå ud over koncentrationen, så man risikerer at sætte foden forkert.

Det sker der i foden

Omkring anklen sidder der nogle kraftige ledbånd, som forbinder underbenet til foden og sørger for at holde leddet stabilt. Hvis du vrikker om eller overbelaster leddet, kan ledbåndene blive revet helt eller delvist over. Som regel går det ud over ledbåndene på den indvendige side af foden. De overrevne ledbånd bløder, og der opstår en inflammation, så anklen hæver op og bliver misfarvet. Ofte er det svært at afgøre, om anklen er forstuvet eller brækket, så det kan være en god idé at lade lægen se på den.