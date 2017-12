Hvad er en hjernerystelse?

Derfor opstår en hjernerystelse

Risikoen hænger i høj grad sammen med din fysiske aktivitet. Hjernerystelse opstår nemlig typisk i forbindelse med fald eller ulykker, især inden for sport. Fire faktorer øger risikoen for hjernerystelse: fart, fald fra højde, kollision og hårdt underlag. Forskning tyder på, at kvinder er mere udsatte for hjernerystelse i forbindelse med kontaktsport end mænd, fordi vi har en svagere nakkemuskulatur.

Det sker der i hovedet, når du har fået en hjernerystelse

Et voldsomt slag slynger hjernen ind i det hårde kranium. Det strækker nervecellerne til det yderste og skader deres cellemembraner, hvilket får ioner og neurotransmittere til at fosse ud. Herved lammes hjernecellernes funktion. I en langvarig fase er hjernen drænet for energi, mens ligevægten i hjernecellerne genoprettes. I den tid skal man ikke tænke for dybt, for enhver hjerneaktivitet belaster genopbygningen.

Her sidder smerten ved en hjernerystelse

Alt efter slagets styrke viser symptomerne sig som hovedpine, svimmelhed, kvalme, hukommelsestab eller bevidstløshed. Symptomerne bliver ofte ignoreret, så du i første omgang ikke er klar over, at du har fået hjernerystelse. Op til flere uger efter er du plaget af træthed, koncentrationsbesvær, søvnproblemer, svimmelhed, synsforstyrrelser eller irritabilitet. Jo ældre du er, jo længere tid tager det at komme sig. For 10-20 pct. varer det måneder eller ligefrem år.

Hvad kan du selv gøre, når du har fået en hjernerystelse

Få straks et overblik

Hold dig øjeblikkeligt i ro. Har du balanceproblemer, været bevidstløs eller mistet hukommelsen, så søg straks læge. Hvis ikke, så få nogen til at køre dig hjem. Pas på ikke at overse dine symptomer.

Time 0-24: Vær ikke alene

Sørg for fuldstændig fysisk og mental hvile. En voksen skal overvåge dig og en gang i timen tjekke, at du kan redegøre for navn, tid og sted – også om natten. Søg læge, hvis det ikke er muligt.

Dag 1-7: giv hjernen ro

Hold dig fortsat i ro rent fysisk, og undgå at koncentrere dig. Du må altså ikke arbejde, spille spil eller skrive beskeder. Undgå også at læse, se tv eller surfe på nettet. Ellers kan du få langvarige problemer.

Dag 8-21: Kom i gang igen

Når du er symptomfri og kan koncentrere dig uden at få hovedpine, kan du gradvist vende tilbage til en normal hverdag. Men gå langsomt frem. Stop aktiviteterne, hvis hovedpinen vender tilbage.