Det kan du selv gøre ved hælspore

Aflastning dag 1-3

Hvil foden, og skal du gå, så gør det med sko på og med et indlæg i skoen. Har du mulighed for det, så gå fortrinsvist på bløde underlag, og er smerterne slet ikke til at holde ud, så tag smertestillende medicin.

Udstrækning dag 3-7

Sid med det dårlige ben over kors, grib fat om tæerne, og bøj dem så langt ind mod dit skinneben, som du kan. Hold strækket i 10 sek. med 10 repetitioner, og gentag øvelsen tre gange dagligt.

Styrketræning uge 2-12

Placér foden på et trappetrin med hælen ud over kanten og et sammenrullet håndklæde under tæerne. Læg vægten på foden, og vip den langsomt op og ned. Lav tre sæt a 12 repetitioner hver anden dag.

Genoptræning måned 2-6

Det tager lang tid at komme sig over hælspore, så genoptag kun langsomt din træning. Hold igen, hvis du mærker smerterne komme tilbage. Undgå løb og andre meget belastende idrætsformer.