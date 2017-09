Her sidder smerten ved musearm

Det gør først og fremmest ondt i underarmen og hånden. Smerterne er typisk brændende og svære at lokalisere, og de strækker sig over et stort område. Det gør ondt hele tiden, selv når du holder armen i ro, men når du bruger armen, tager smerterne til og tvinger dig til at tage en pause. Ofte vil du mangle styrke i armen og få fornemmelsen af, at den sover, fordi den bliver følelsesløs med en snurrende eller prikkende fornemmelse.

Det kan du selv gøre ved en musearm

Aflastning uge 1-2

Undgå at lave de ting, der forårsager smerter, fx at knuge om en ketsjer, og sørg for støtte til arm og håndled, når du arbejder ved en computer.

Udstrækning uge 3-4

Blødgør de overbelastede muskler og vævet omkring dem med massage. Lav også udstrækning ved fx at holde armen vandret fremad i luften, mens du bøjer håndleddet opad eller nedad. Brug den anden hånd til at holde strækket i 20 sek.