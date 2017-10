Hvad er en frossen skulder?

Derfor opstår en frossen skulder

En frossen skulder kan opstå efter en anden skade, fx et fald, der får dig til at holde skulderen i ro i lang tid. Men som regel opstår skaden bare spontant. Ingen kendt årsag. Nogle læger betragter en frossen skulder som en autoimmunsygdom. Det vil sige, at immunforsvaret af ukendte årsager begynder at nedbryde kroppens eget væv - i dette tilfælde skulderens ledkapsel. Kvinder er lidt mere udsatte end mænd, og er du over 40 år, er risikoen større.

Det sker der i skulderen ved en frossen skulder

Skulderen er ekstremt vigtig, for at du kan bevæge din arm. Så når skulderen pludselig fryser fast, er du virkelig på den. Overarmsknoglen er fæstnet til skulderbladet i et led, der holdes på plads af en bindevævsfyldt kapsel. Ved en frossen skulder opstår der en slags betændelse i ledkapslen. Det gør bindevævet stift. Samtidigt vokser der unormalt væv frem, og produktionen af smørende ledvæske hæmmes. Det går drastisk ud over din bevægelsesevne og giver dig smerter.