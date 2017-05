Sådan behandler du en fibersprængning

Stræk ud på dag 6 og 7

Når du kan mærke, at musklen er ved at komme sig, skal du begynde at lave udstrækningsøvelser. Gå stille og roligt frem. Husk, at skaden opstod, fordi musklen blev strakt voldsomt, så du skal stoppe, i det øjeblik det gør ondt.

Genoptræn i uge 2-6

Begynd med at spænde musklen uden at bevæge den, og lad så gradvist musklen arbejde mere: Gå først med små skridt, så med normale skridt, derefter kan du løbe roligt og senere sætte tempoet op.

Hvad du kan og ikke kan træne , hvis du er ramt af en fibersprængning

Mens den skadede muskel heler, kan du holde dig i form med træning, hvor andre muskler arbejder. Her er de bedste bud, hvis du har en fibersprængning i benet.

Kajak

Kajak giver dig masser af motion og styrketræning til de vigtige coremuskler, uden at du strækker musklerne i benet.

Styrketræning

Gå efter maskiner, hvor du ikke bruger benmusklerne, fx pulldown.

Svømning

Især crawl er skånsomt for benene. Du kan også svømme uden at bruge dem.

