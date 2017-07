Løbere har færre knæsmerter

For mange er løb forbundet med ømme knæ, men i virkeligheden er det lige omvendt. En ny undersøgelse viser nemlig, at løbere faktisk døjer med færre smerter i knæene end ikke-løbere i løbet af et liv.

I alt deltog 2637 personer i undersøgelsen, hvor de fik taget røntgenbilleder af deres knæ, blev undersøgt af en læge og gennemførte et spørgeskema om deres motionsvaner gennem livet.

Det viste, at knap 30 procent af deltagerne på et tidspunkt i deres levetid havde løbet regelmæssigt, hvilket sam­tidig betød, at de oplevede færre knæ­smerter generelt samt færre pro­blemer med slidgigt end dem, der var blevet hjemme i sofaen.

Læs her, hvordan du undgår løberknæ under løbetræningen.

Dette viste undersøgelsen

Tidligere løbere: 18 % mindre risiko for knæsmerter end ikke-løbere

18 % mindre risiko for knæsmerter end ikke-løbere Nuværende løbere: 24 % mindre risiko for knæsmerter end ikke-løbere

Kilde: Arthritis Care & Research