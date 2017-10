Iskias-smerter: 5 ting, du skal prøve, inden du spiser mere smertestillende

Smerter omkring iskias eller i den nederste del af ryggen kan være altødelæggende for en funktionel hverdag. Hvis du ikke føler, at de smertestillende tabletter nødvendigvis er den rette smertelindring for dig, så kan du forsøge dig med en af disse metoder til at komme ubehaget til livs.

Hvad er iskias-smerter?

Søvn mod ondt ved iskias-nerven

Sørg for at få rigeligt søvn i de perioder, hvor du lider af smerter og ømhed. Søvn vil give kroppen og dens muskler tid til at slappe af, og det vil sætte gang i genopbygningen af nerverne.

Lette yoga stræk mod smerter ved iskias-nerven

For at få helingen til at accelerere er det vigtigt at holde kroppen igang. Hver bevægelse kan være smertefuld, men prøv eventuelt med lette yoga stræk, der træner rygregionen. Du bør dog inden være sikker på, at du ikke gør mere skade end gavn - så besøg gerne lægen. Denne slags træning vil styrke dine muskler, øge blodgennemstrømningen og give dig større mobilitet.