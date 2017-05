Hvad er hold i ryggen?

Derfor opstår hold i ryggen

Hold i ryggen adskiller sig fra andre former for ondt i ryggen ved at komme pludseligt. Ofte er årsagen en uhensigtsmæssig bevægelse, der skader muskler, led eller sener, men en overbelastning efter et tungt løft eller mange gentagne bevægelser kan også gøre det. I andre tilfælde kan man få hold i ryggen, hvis en muskel er blevet stiv, når man har siddet stille i lang tid, eller ryggen har været udsat for træk og kulde.

Det sker der i ryggen

Din ryg består af 24 ryghvirvler, der holdes sammen af ledbånd og er forbundet til tre par store coremuskler samt en lang række andre muskler. Hver muskel er hæftet til knoglerne med en sene. Årsager til et hold i ryggen kan være krampe i en muskel, en overbelastet sene, et for stramt ledbånd eller en af ryghvirvlerne, der har låst sig fast.