Hvad er hold i nakken?

Derfor opstår hold i nakken

Hold i nakken opstår altid akut, fx hvis du laver et uheldigt drej med hovedet, mens du dyrker sport. Ofte vågner man op med hold i nakken efter at have sovet med hovedet i en skæv stilling, men det kan også opstå efter en lang arbejdsdag, hvor du har siddet med nakken bøjet ind over skrivebordet i den samme stilling og så pludselig retter hovedet op.

Det sker der i nakken, når du er ramt af hold i nakken

Hold i nakken er en pludseligt opstået stivhed i nakken, der låser hovedet fast i en skæv stilling. Det kan skyldes, at et eller flere af de såkaldte facetled, som forbinder halshvirvlerne, har sat sig fast, eller at en overbelastet muskel i halsen er gået i krampe. Hos yngre personer kan årsagen også være en forstrækning af senerne i nakken, mens gigt ofte er grunden hos ældre.

Her sidder smerten ved hold i nakken

Symptomerne kan variere fra lette spændinger til kraftige smerter, der er relativt afgrænset til det sted i nakken, hvor skaden er opstået. I sjældne tilfælde stråler smerterne ud i skuldrene og armene eller ned i ryggen og kan føre til hovedpine og svimmelhed. Smerterne går næsten altid over i løbet af et par dage, og hold i nakken er helt ufarligt.