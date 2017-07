Sådan træner du med en diskusprolaps

Det kan du selv gøre ved en diskusprolaps

Begræns smerterne uge 1

Tag smertestillende piller som Panodil eller ibuprofen, så du lindrer de akutte smerter. På den måde kan du sove om natten og holde ryggen i gang så meget som muligt i løbet af dagen.

Bevæg ryggen uge 2-4

McKenzie-metoden er effektiv smertelindring og gør ryggen mere bevægelig: Start med at ligge på maven, og hvil overkroppen på underarmene, så ryggen svajer let bagover. Øg svajet efterhånden.

Genoptræning uge 5-12

Når smerterne er under kontrol, skal ryggen holdes i gang, så blodcirkulationen øges, og helingsprocessen går hurtigere. Lav fx øvelser, hvor du ligger på ryggen og fører knæene op til brystet.

Forebyg uge 13 og fremover

Sørg for at få gode arbejdsstillinger, og hold eksempelvis ryggen rank, når du løfter. Undgå at sidde for meget stille, og stå gerne op, mens du arbejder ved skrivebordet. Vælg motion, der styrker ryggen.