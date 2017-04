3. Overøs hinanden med komplimenter

Find de gode sider i hinanden, og sørg for at anerkende og værdsætte hinanden. Prøv evt. at give hinanden et ”brusebad af komplimenter”, hvor I hver især skiftes til at give hinanden 10 komplimenter. Det vil automatisk give jer fornyet selvtillid og en større forståelse for hinanden - og for de ting, der fungerer i jeres forhold.

4. Slæk lidt på drømmen

Acceptér, at lykkelige par også giver plads til, at den anden kan være træt en gang imellem – og måske ikke orker den helt store romantiske udfoldelse. Men husk at forventningsafstemme med hinanden, så I når en fælles løsning, I begge kan være glade for.

