Udover at sex er sjovt, så viser tidligere studier også, at lagengymnastikken fører en hel del sundhedsmæssige fordele med sig. Her er der både tale om mindre risiko for prostata- og brystkræft, men det hjælper også også mod depression og for højt blodtryk. OG! Så giver det humøret et ordentligt boost.

Desværre viser det sig, at fx amerikanerne har langt mindre sex end førhen. Og det er jo ikke så godt - særligt, hvis man kigger nærmere på de sundhedsmæssige fordele ved sex. På den gode side går det heldigvis langsomt ned ad bakke. Fx havde amerikanerne ni gange mindre sex på et år mellem 2010-2014. Hvis man sammenligner med 2000-2004. Desværre så det endnu værre ud for gifte eller samlevende par. De dyrkede langt mindre sex end de, der ikke have nogen fast partner. De havde nemlig sex hele 16 gange mindre end de, der var uden ægtefælle eller samlever.

