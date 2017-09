Én gang utro, altid utro, lyder en påstand – og måske er der noget om snakken. Nu er eksperter i hvert fald gået ind i sagen for at undersøge, om man virkelig er mere tilbøjelig til at have endnu et sidespring, når man tidligere har haft et.

Svaret er ja, kan eksperterne konstatere efter at have gennemført et forsøg, hvor testpersoner blev hjernescannet, men de spillede et spil med deres partner. Undervejs i spillet fik de mulighed for at vinde penge, hvis de valgte at lyve for deres elskede, og det viste sig at være en glidebane. Jo mere testpersonerne løj, jo større var sandsynligheden for, at de gjorde det igen.