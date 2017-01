Par med sprudlende sexliv har denne vigtige ting tilfælles

Det er således i den forbindelse, man kan have tendens til at falde ind i den så velkendte rutine, hvor parforholdet bliver trist og sexløst.

Men nu viser det sig imidlertid, at det ikke gør nogen skade at være tæt knyttet til sin partner. Så længe det blot er på den rigtige måde – i skal lægge energi i at være opmærksomme på hinanden og hinandens ønsker og behov. Hvis din partner kan mærke, du er opmærksom og til stede, vil du opdage, at lagengymnastikken pludselig vil ske oftere. Og parforholdet vil ikke længere være trist og kedeligt. Nemt.