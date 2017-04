Sex er sundt for både kroppen, sindet og ikke mindst for dit parforhold. Så der er god grund til at fyre op for romantikken derhjemme, hvis det går lidt trægt. Og den gode nyhed er, at du ikke behøver købe dig fattig i pikant undertøj, levende lys og sexolog-rådgivning for at øge din chance for sex. Med dette helt simple trick sker det helt af sig selv: Gå tidligere i seng!

Ifølge et forskningsforsøg er antallet af timer i drømmeland tæt forbundet med kvinders sexlyst. Jo længere nattesøvn, jo bedre på flere fronter: Det giver ikke blot mere lyst, men øger også chancen for, at lagengymnastikken faktisk bliver til noget og gør samtidig selve akten mere tilfredsstillende for kvinden.

Forklaringen kan være, at kvinder generelt har tendens til at være mere i humør til sex, når de er glade og afstressede - hvilket netop er nogle af fordelene ved en god nattesøvn.

”Fedt, hvor længe skal jeg så sove?”, tænker du nok. Ifølge forskerne øger hver ekstra søvntime din chance for at få sex med hele 14 procent. Så det er bare om at lægge hovedet på puden så tidligt som muligt. Dog hjælper det ikke noget at sove mere end 9-10 timer, da det ifølge studier giver en negativ effekt på din sundhed.

Kilde: Journal of Sexual Medicine