Kvinder, der har oplevet utroskab, vinder på den lange bane

Er du én af de kvinder, der har været udsat for utroskab? Det er ikke nødvendigvis kun en dårlig ting.

Selvom det er træls at blive løjet for og ført bag lyset af én man stoler på, så viser forskning faktisk, at kvinder, der lever i et heteroseksuelt forhold, og hvis mand er dem utro, faktisk vinder, når det gælder om at klare sig godt i livet generelt – i hvert fald hvis man sammenligner med kvinder, der ikke har oplevet utroskab.

Et stort studie lavet af forskere fra Binghamton University og University College London, viser, at kvinder, der har været udsat for utroskab – eller mistet tilliden til deres mand – faktisk får det bedre og lettere end kvinder, der aldrig har oplevet utroskab.