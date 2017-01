I denne alder får du bedst sex

Uanset om du går rundt og tænker, at det kører ret så godt på lagnerne, eller det går noget trægt for sig, så er der godt nyt. Det har nemlig vist sig, at man har det bedste sex i en relativ sen alder. Så du har altså en hel del at se frem til.

Væbn dig med tålmodighed

Det er ikke så ofte, at man ligefrem ser hen til at være i 40’erne, men ifølge en ny undersøgelse kan der meget vel være grund til at begynde at glæde sig til det. Mere præcist til at fylde 46 år. Forskere har nemlig spurgt folk i 50’erne og 60’erne om, hvornår de i deres liv har haft den bedste sex - og deres svar indikerer, at det skulle være i 40’erne. Mere nøjagtigt drejer det sig om det 46. år af sit liv.