Vær ærlig om dine følelser

Men i stedet for at sige noget sårende tilbage til din partner, kan du i mange tilfælde afværge situationen ved blot at sige 'av, det gjorde ondt'. På den måde får du nemlig din partner til at stoppe op og reflektere over, hvorfor I hver især endte med at reagere, som I gjorde – frem for blot at fare endnu mere op.

”Du kan fx sige: ’Ved du hvad? Jeg har åbnet mig nok over for dig til, at du rent faktisk kan såre mig, så hvad med at vi taler til hinanden, som om vi elsker hinanden?’”, forklarer Hal Runkel.

Dermed undgår I at skubbe jer længere væk fra hinanden, og samtidig giver du din partner mulighed for at uddybe sine følelser.