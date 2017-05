Hvert ottende par mødes kun på lagnerne en gang om året. Men det er en fejl. Sex gør dig nemlig i godt humør. Par, der har sex én gang ugentligt, er i hvert fald gladere end os andre, viser adskillige undersøgelser.

Det er velkendt, at sengeakrobatikken får hormonerne til at ræse rundt i kroppen og udløse velværestoffer i hjernen. Men faktisk er det ikke antallet af orgasmer, der er afgørende for, hvor meget glæde du føler efter sex.

Kærligheden får et boost

Et hold forskere fra Schweiz og Canada er kommet frem til at de par, der har sex én gang om ugen, først og fremmest er gladere mennesker, fordi samlejet virker som en eliksir for kærligheden og parforholdet, og så vokser glæden som en lun bolledej.

Før du går hjem og får sat griller i hovedet på din kæreste, må vi hellere lige sige, at forskerne samtidig fandt ud af, at der ikke var noget større udbytte på glædesfronten ved at have sex mere end én gang om ugen.

