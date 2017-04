1. Tandbørstning kan give orgasme

Mens de fleste mænd skal have fat i penis, og 75-80% af kvinder må ty til klitoris for at få en orgasme, så findes der også dem, der har det lidt nemmere.

En amerikansk kvinde er fx så ”heldig”, at hun får orgasme, hver gang hun børster tænder. Det kan ske, fordi en orgasme ret beset er en refleks i det selvstyrende nervesystem, som kan udløses af mange forskellige slags sanseindtryk.

Den berømte amerikanske sexolog Alfred Kinsey havde også engang en patient, der kunne få orgasme ved at stryge sine øjenbryn, ligesom orgasmer ifm. fysisk træning også er kendt af videnskaben.

2. Orgasme bliver bedre med alderen

Halvdelen af kvinder over 80 opnår altid eller næsten altid seksuel tilfredsstillelse. De er også mere tilfredse med deres orgasmer end yngre kvinder. Det viser en undersøgelse af 806 kvinder fra San Diego-området i USA offentliggjort i American Journal of Medicine.

Kvinderne havde en gennemsnitsalder på 67, og 67,1% af dem fik orgasme hver gang eller næsten hver gang, de dyrkede sex – på trods af at deres sexlyst var dalende.

Tiltagende følelsesmæssig og fysisk nærhed blandt ældre gør det sandsynligvis nemmere for dem at opnå seksuel tilfredsstillelse.

3. Kun 11% af engangsknald ender i orgasme

Selvom tanken om en glohedt one-night stand måske kan få dampen til at stå ud af ørerne på mange, så er det faktisk ikke den bedste genvej til orgasme. I hvert fald ikke for kvinder.

En undersøgelse viser, at kun 11% af kvinder får orgasme med en ukendt partner, første gang de har sex, mens 67% af kvinder i faste forhold får orgasme hver gang.

Psykologerne forklarer det bl.a. med ”engagements- og hengivenhedsteorien”, der fremfører, at seksuel tilfredsstillelse stiger i takt med faste pars øgede nærhed og tillid.

4. Døde kan få orgasme

En klinisk død person – en person, der ligger i respirator og får hjælp til at holde hjertet i gang – kan i teorien få en orgasme, hvis man retter små elektriske stød mod sacralnerven og fremprovokerer en refleks i rygmarven.

Det kaldes en ”Lazarus refleks” og er en ret kraftig muskelsammentrækning, som sker uden stimulation fra hjernen.

Dødsorgasmen er dog aldrig blevet bevist i praksis, og det bliver meget svært at indhente tilladelse til at gennemføre forsøget.

5. Kvinder kan få bryst-orgasme

Der er direkte kontakt mellem kvindens bryst og kønsorganerne, både hormonelt og gennem nervebaner.

Det er praktisk lige efter en fødsel, hvor det suttende barn giver livmoderen signal til at trække sig sammen igen. Men det har også den effekt, at stimulering af brysterne alene, og særligt brystvorterne, kan give nogle kvinder orgasme.

Stimuleringen aktiverer den samme del af hjernen – den sensoriske cortex – som nærkontakt med klitoris og skeden gør.

6. Orgasme holder døden fra døren

Mænd, der nyder to orgasmer eller flere om ugen, halverer risikoen for at dø ift. andre mænd. Det viser en undersøgelse i British Medical Journal.

Senere undersøgelser har dokumenteret, at mænd, der får tre orgasmer eller flere om ugen, helt specifikt har halvt så høj risiko for at dø af et hjertestop eller et slagtilfælde.

Undersøgelserne påviser dog alene en sammenhæng mellem orgasmer og mortalitet – de siger ikke noget om en direkte årsagssammenhæng.