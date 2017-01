4 ting, du skal huske at gøre efter sex

Du har sikkert styr på, hvad du skal gøre under sex, men ved du også, hvad du skal gøre efter? Efter en omgang lagengymnastik kan huden omkring dine kønsdele være hævet, øm og irriteret, men det er der heldigvis råd for. Vi giver dig fire gode tips, der kan holde ubehaget fra døren.

1. Tis af

Det er måske ikke det første, du tænker på efter en hyrdetime, men det er en god idé, hvis du vil undgå blærebetændelse. Under akten risikerer du at tiltuske dig fremmede bakterier fra din partner, men et toiletbesøg efter sex skyller nemt de værste bakterier væk.

2. Tør dig forsigtigt

God hygiejne er alfa omega efter sex, hvor din vagina er mere udsat for, at bakterier kan trænge ind. Tør dig forsigtigt i skridtet med en fugtig vaskeklud, men undgå at bruge sæbe med en høj pH-værdi. En god idé er også at tørre bagud, så du undgår, at bakterierne vandrer op gennem urinrøret.