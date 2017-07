Du ved ikke, hvad du vil

Hvordan får du nogensinde et godt sexliv, hvis du ikke engang selv ved, hvad du vil i sengen? Nej, vel? Derfor er du nødt til at lave lidt research, inden I ligger under dynen. Se nogle frække film, tal med dine veninder om sex og ikke mindst: Brug tid på at tilfredsstille dig selv, så du ved præcis, hvad der tænder dig.

Du frygter en afvisning

Det kan være svært at åbne op for dine inderste hede drømme, især hvis han nu ender med at sige nej til dem. Men du må ikke tage et nej personligt eller se det som en afvisning. Der kan være mange grunde til, at han ikke lige er med på dit forslag, og i virkeligheden er det positivt, at han kan finde ud af at sætte sin egen personlige grænse. Og hvis du ikke prøver, får du aldrig det, du virkelig ønsker.