Mobilsex

Ifølge en amerikansk spørgeskemaundersøgelse med 1000 mødre, svarede 12%, at de jævnligt tjekkede mobilen under kønsakten. 22 procent svarede, at de også havde mobilen med på toilettet.

Fitnessorgasme

Motion er sundt. Men det er langt fra sikkert, at de røde kinder og klare øjne, hun kommer hjem fra fitnesscenteret med, skyldes motionens gavnlige effekt på helbredet alene. Ganske mange kvinder oplever – ifølge det videnskabelige magasin Sexual and Relationship Therapy, som har undersøgt sagen – at få orgasme i forbindelse med fysisk træning. 40 procent af de adspurgte sagde endog, at de havde oplevet det mere end 11 gange.

Ligestilling er godt

Mænd, der tror, at de skal dominere i sengen, har dårligere sex end mænd, der tager afslappet på forestillingen om, at en rigtig mand skal styre løjerne mellem lagnerne. Det viser en omfattende undersøgelse foretaget af magasinet Sex Roles. Mænd, der følte, at de skulle dominere havde generelt mindre seksuel selvtillid og var dårligere til at kommunikere om sex. Både verbalt og non-verbalt.

Kvinder accepterer dårlig sex

Ifølge en opsigtsvækkende undersøgelse i Journal of Sexual Medicine fra 2010, er helt op til halvdelen af alle kvinder i parforhold mere eller mindre utilfredse med deres sexliv.

Og som om det ikke var opsigtsvækkende nok i sig selv, svarede blot 10 procent af de utilfredsstillede, at de anså det for at være et væsentligt problem i tilværelsen.

Sex i søvne

Man kan tale i søvne, gå i søvne og … Jamen det kan man altså. Nogle mennesker er i stand til at have sex, mens de sover. Både med sig selv og med en partner. Vel at mærke uden at vågne. ’Lidelsen’ går under navnet; sexsomnia.

På en søvnklinik i USA registrerede man i 2010 seksuel adfærd hos lidt under 8 procent af patienterne.