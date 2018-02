5 simple tips til at undgå de kritiske E-numre

E-numre findes i rigtige mange af vores fødevarer, og faktisk ville det være ganske svært at have en tilværelses helt uden tilsætningsstoffer. Det ville nemlig betyde, at du skulle fremstille alle dine fødevarer fra bunden og indtage dem i løbet af ganske få dage.

E-numre har fået et dårligt ry, men faktisk er langt de fleste tilsætningsstoffer harmløse og nærmest uundværlige. Her kan du se, hvilke tilsætningsstoffer dine fødevarer indeholder, som du roligt kan spise.

Men der findes jo også de kritiske E-numre, og derfor har vi lavet en guide, der lærer dig, hvordan du undgår de tilsætningsstoffer, der muligvis kan skade dit helbred, og hvordan du generelt får færre E-numre via dine fødevarer. Samtidig kan du så glæde dig over en sundere kost, for det fører færre E-numre næsten automatisk med sig.

1. Undgå E-numre, der er under mistanke

Lær de kritiske E-numre udenad, eller tag et foto af boksen her med din mobil. Så er det let at tjekke varedeklarationen, når du køber ind.

E-numre under mistanke:

E 102, E 110, E 122, E 123 + E 124

Azofarvestofferne mistænkes for at gøre børn hyperaktive og give koncentrationsbesvær. En EU-undersøgelse har ikke påvist en sammenhæng.

E 104, E 32, E 133 + E 160b

Farvestofferne kan udløse en allergisk reaktion.

E 120

Farvestoffet carminer kan udløse en allergisk reaktion.

E 200 + E 202-203

Sorbinsyre og sorbater kan udløse ikke-allergisk overfølsomhed hos særligt følsomme.

E 210-219

Benzoesyre, benzoater og para­hydroxybenzoater kan udløse ikke-allergisk overfølsomhed.

E 220 + E 221-224 + E 226-228

Svovldioxid og sulfitter kan udløse ikke-allergisk overfølsomhed hos særligt følsomme.

E 249 + E 250

Nitrat og nitrit kan danne stoffer, der kan virke kræftfremkaldende.

E 320 + E 321

Antioxidanterne BHA og BHT har i høje doser i dyreforsøg ført til kræft. Stofferne har også vist hormonforstyrrende effekter i dyreforsøg.

E 954

Dyreforsøg har vist en sammenhæng mellem blærekræft og høje doser af sakkarin. I de tilladte mængder menes der ikke at være en risiko.

E 621

Det tredje krydderi, mononatriumglutamat, kan udløse overfølsomhedsreaktioner som rødme og hovedpine.