Hvordan takker jeg diskret og høfligt nej til kage?

Hvis du indimellem føler dig presset til at skulle spise kage, når en af dine kolleger har gjort sig umage i det søde køkken (for tredje gang på en måned), er du bestemt ikke alene. Ifølge en rundspørge føler hver fjerde dansker sig tvunget til at spise kage på jobbet, og det er der en ganske særlig grund til. Når du siger nej til kage, signalerer du nemlig indirekte, at du ikke gider være en del af det kollegiale sammenhold. Du kan dog sagtens tackle kageseancen uden at fremstå uhøflig og asocial. Her giver vi dig tre løsninger.

3 måder at undgå kage på arbejdet

Åh nej, nu igen! Næste gang der er kage på jobbet, vil jeg ...

... kun tage et lille stykke

På den måde deltager du på lige fod med dine kolleger, men begrænser dit indtag på en meget diskret måde.

... bage et sundere alternativ

Bag lækre grovboller eller kage sødet med banan, næste gang du skal have kage med. Dermed signalerer du, at hygge ikke nødvendigvis er lig med usundt sødt.

Her kan du finde inspiration til skønne kager, der ikke er fyldt med kalorier.

... have sunde snacks parat i skuffen

Spis en medbragt snackbar eller et stykke frugt i stedet for kagen. Bliver det kommenteret, så sig, at du prøver at undgå søde sager, men stadig gerne vil hygge dig med dine kolleger.