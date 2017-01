Sådan kommer du tilbage på det sunde spor

Der er vel nok ingen, der planlægger en ny uge med at være usund, men det sker ligesom bare. Det sker, når fyraften er ved at nærme sig, og man bare gerne vil hjem og smide stængerne på sofaen og bestille noget take away. Og den ene dag tager let den anden. Heldigvis skal der ikke mange justeringer til, før at man kommer ind i de gode og sunde rutiner. Vi guider dig her til, hvordan du kommer tilbage på sporet.

1. Sænk skuldrene

Alt for mange planer bliver aldrig til noget, fordi vi er for ambitiøse. Læg ud med en simpel og overskuelig plan. Så er der langt større chancer for, at de nye vaner kan blive permanente.