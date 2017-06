Få en sund arbejdsdag med små ståpauser

De fleste ved, at bevægelse i løbet af en arbejdsdag kan gøre underværker for sundheden. Men faktisk behøver du ikke at stå op i lange perioder ad gangen. I virkeligheden forbrænder du flere kalorier ved at rejse dig op flere gange i kortere tid.

Det viser en undersøgelse, hvor ti overvægtige testpersoner blev fulgt gennem tre arbejdsdage. På dag 1 skulle de sidde ned stort set hele dagen, på dag 2 skulle de veksle mellem at sidde og stå et kvarter ad gangen, mens de på dag 3 samlet set skulle stå lige så længe som på dag 2, men i stedet i små blokke på 90 sekunder ad gangen.

Det betød, at testpersonerne for det første forbrændte 76 kalorier mere på dag 2 end på dag 1. Men på dag 3 forbrændte de så yderligere 71 kalorier ved at rejse sig mange gange.

Her kan du selv teste, hvor mange kalorier du ved at stå op forbrænder i løbet af en arbejdsdag.

Kilde: University of Glasgow