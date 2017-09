6 overraskende sundhedstrusler på jobbet

Du er der 37 timer om ugen. Stort set hver uge. Året rundt. Dit job fylder naturligt en stor del af dit liv, så det er afgørende for dit helbred, at du trives. Gå på opdagelse på en typisk arbejdsplads, og se, hvordan du styrer uden om sundhedstruslerne.

1. Bunken på skrivebordet

Need to do og nice to do

Når arbejdsopgaverne hober sig op, gælder det om at tage affære, inden du bliver alt for presset. Lav en prioriteret to do-liste, del opgaverne ind i hastesager og ting, der kan vente, og del også store opgaver ind i mindre bidder. Samtidig må du skrue ned for forventningerne til, hvad du kan nå. Undgå fx at tage ekstraopgaver, arrangere julefrokost og lignende. Søg også støtte hos dine kolleger, og fortæl dem, hvad der presser dig. Forskning viser, at social støtte kan mindske stressreaktionerne.

