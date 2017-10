Mobilen får dig til at gå som en 80-årig

Du sjosker distraheret derudad og når kun i sidste øjeblik at undvige lygtepæle, skilte og andre fodgængere. Det er bestemt ikke uden risiko at sms'e på gåturen, og nu viser det sig, at telefonen faktisk påvirker din gang så meget, at du i længden risikerer at få skader.

I et nyt forsøg blev testpersoner udstyret med sensorer til at måle deres krops- og øjenbevæ- gelser, hvorefter de blev sendt ud på en række gåture med og uden mobil. Når telefonen var med, skulle de enten skrive sms'er, modtage sms'er eller snakke undervejs. Det påvirkede tydeligt deres gang, som ifølge eksperterne kom til at minde om en person i 80'erne. Bl.a. tog de kortere skridt og gik langsommere og mere slingrende, og eks- perterne mener derfor, at du på sigt kan skade ryg og nakke ved at vade rundt med din smartphone.

Kilde: PLOS ONE