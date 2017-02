Så længe skal et knus vare

Men hvor længe skal et knus så egentlig vare? Tidligere studier viser, at du skal kramme 30 sekunder af gangen, hvis du vil have gavn af knusets gode effekter.

Men denne undersøgelse viser, at du faktisk kan nøjes med langt mindre og kun lade et knus vare syv sekunder. Noget, der for nogle, kan virke langt mindre akavet end en halvt minut - og det gælder særligt, når du skal kramme dine venner, dine kollegaer eller dine forældre.



Det kan virke vanskeligt at holde et knus kørende så længe. De fleste krammer nemlig ikke mere end fem sekunder. Og så er syv sekunder altså meget. Men du kan begynde med at lade dine knus vare en anelse længere end normalt. Så virker det ikke nær så underligt. Og sådan kan du stille og roligt trappe op. Og husk! Jo flere gange om dagen, du krammer, jo bedre.