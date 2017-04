Og hvad så? Tænker du måske. Hvad sker der nu ved, at jeg føler mig lidt bedre, end jeg egentlig er?

Tjaaaae, ironisk nok kan én af ulemperne ved at sætte sin egen moral højt være, at du af og til kan have en tendens til at gøre noget umoralsk og mene, at det "har du lov til” til, fordi du generelt opfører dig ordentligt. Dette er bekræftet i en anden undersøgelse.

Beskytter dig mod at blive snydt

Omvendt kan en høj troværdighedsopfattelse af dig selv være med til at beskytte dig. For hvis du tror, at andre er mindre troværdige, møder du andre med en vis skepsis, hvilket sænker sandsynligheden for, at du bliver offer for løgne og snyderi.

Studiet er offentliggjort i tidsskriftet Social Psychological and Personality Sciences.