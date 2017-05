Du ser som regel dine kolleger fem dage om ugen i mange timer ad gangen – faktisk næsten mere end du ser din egen familie i hverdagen. Derfor er det nærmest umuligt ikke at blive irriteret på dem ind imellem, og mon ikke de også har det på samme måde med dig?

I hvert fald viser en ny meningsmåling fra YouGov, at der er nogle bestemte situationer, du helst skal undgå, hvis du vil bevare arbejdsfreden. For eksempel er det en rigtig god idé at rydde op efter dig selv, når du har lavet ostemadder i køkkenet eller været en tur på toilettet. Næsten halvdelen af de adspurgte bliver nemlig irriterede over kolleger, der ikke gør dette.

Desuden er det godt at holde antallet af sygedage nede og ikke mindst sørge for at dukke op til tiden.