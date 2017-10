Hold humøret oppe

Den deprimerede kan have uendelig svært ved at tro på, at der findes en vej ud af mørket. Mind derfor vedkommende om, at behandlingen skal have tid til at virke, og at han eller hun nok skal komme ovenpå igen. Inspirér vedkommende til at komme ud, så den syge ikke isolerer sig. Forsøg fx at få vedkommende med på en tur i skoven eller i svømmehallen. Den deprimerede har godt af at komme ud og møde andre mennesker, af at få rørt sig og af luftforandring i det hele taget.

Pas på dig selv

Som ven eller pårørende til en deprimeret er det vigtigt, at du passer på dig selv og husker at tage pauser, hvor du plejer dine egne interesser og lader batterierne op. På den måde får du også mere overskud til at være noget for den syge.